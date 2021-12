Genshin Impact: la nuova skin per Ningguang svelata da un leak?

Tra pochi giorni miHoYo annuncerà le novità in arrivo con l'Update 2.4 di Genshin Impact, ma a quanto pare il leaker Papatronic_C potrebbe aver svelato in anticipo la nuova skin di Ningguang.

Da settimane ormai diversi insider/leaker/dataminer affermano che Ningguang e Keqin riceveranno due nuove skin con la versione 2.4. Normalmente l'aggiunta di nuovi costumi in un gioco, specialmente quelli free-to-play, non fa particolare scalpore, ma non è questo il caso di Genshin Impact. A più di un anno dall'uscita, finora miHoYo ha pubblicato solo due skin extra, per Barbara e Jean, e dunque ogni volta che si parla di nuovi costumi c'è sempre grande curiosità da parte della community.

Come accennavamo in apertura, la prima immagine della skin di Ningguang potrebbe essere stata svelata in rete prima del tempo e potrete ammirarla nel tweet qui sopra, tenendo presente tuttavia che potrebbe trattarsi di un fake, seppur ben realizzato.

Al momento non è chiaro in che modo sarà possibile ottenere questa presunta nuova skin di Ningguang. Teoricamente miHoYo potrebbe decidere di regalarla a tutti i giocatori che parteciperanno a un evento specifico, un po' come accaduto in passato con quella di Barbara, per poi successivamente metterla in vendita nello store interno del gioco. Vedremo.

In ogni caso per scoprire la verità non dovremo attendere molto. L'update 2.4 di Genshin Impact sarà disponibile dal 5 gennaio 2022 e come al solito sarà preceduto da una livestream sul canale Twitch ufficiale del gioco in cui ne verranno svelati i dettagli.

Secondo un altro gola profonda, in futuro potrebbe arrivare anche un nuovo tipo di forziere, esclusivo della regione di Enkanomiya di Genshin Impact.