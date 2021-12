I Have No Mouth and I Must Scream gratis per i saldi invernali di GOG

Tempo di regali anche su GOG, il negozio di CD Projekt, che per promuovere i suoi saldi invernali sta dando via gratis la bella avventura punta e clicca, I Have No Mouth and I Must Scream, basato sul racconto breve omonimo di Harlan Hellison (in italiano: Non ho bocca, e devo urlare). Lo potete riscattare per le prossime 48 ore circa, ossia fino a Natale.

I Have no Mouth and I Must Scream su GOG

Il gioco non è molto conosciuto, a parte dagli appassionati, nonostante sia un'avventura validissima e dai temi davvero particolari e profondi. Racconta di un gruppo di esseri umani, gli ultimi rimasti sulla Terra, rinchiusi sottoterra da un computer pazzo che gode nel torturarli e che li spingere a compiere azioni terribili.

I Have No Mouth and I Must Scream vanta diverse caratteristiche ancora oggi di pregio. Oltre alla grande difficoltà, vede lo stesso Ellison dare la voce al super computer e offre un sistema di scelte morali davvero profondo e a tratti disturbante. La colonna sonora è stata composta da John Ottman, autore cui dobbiamo le musiche tra gli altri dei film "I soliti sospetti", "X-Men 2", "Kiss Kiss Bang Bang", "Astro Boy" e "Il cacciatore di giganti".