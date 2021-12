LG UltraGear GP9 la recensione di una soundbar da gaming con un microfono miracoloso

Non è facile scegliere un buon sistema audio per la propria postazione desktop, specie quando la si usa per giocare. Le opzioni PC tra casse, sistemi DAC e cuffie non mancano di certo, e in tanta abbondanza è difficile trovare quello che davvero fa per noi. Sebbene infatti esistano molti marchi specializzati per il gaming quando si tratta di monitor e altri accessori, per l'audio i produttori maggiori si sono finora limitati alla creazione di cuffie per gamer e speaker tradizionali con l'aggiunta di qualche lucina qua e là.

Una situazione che sembra destinata a cambiare con l'arrivo degli speaker LG UltraGear GP9. A 499€ la casa coreana promette il sistema audio "definitivo" per i giocatori: dimensioni contenute, audio surround, equalizzazione ottimizzata per tipo di contenuto, supporto a DTS Headphone:X per le cuffie e una batteria per l'utilizzo in portabilità. C'è persino un microfono integrato, che magicamente riesce a funzionare bene anche nel mezzo dell'azione.

C'è però molto altro da dire su questa casse, che strizzano l'occhio tanto alle soundbar dei televisori, quanto alle casse portatili da smartphone. Seguiteci, dunque, che vi raccontiamo tutti i loro segreti in questa recensione.