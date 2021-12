Titanfall 2: i server custom sono disponibili su PC

Titanfall 2 ha avuto un anno non facile, ma se non altro arriva una buona notizia alla vigilia di Natale con la disponibilità dei server custom per il gioco in versione PC, grazie al lavoro di una serie di utenti che si sono impegnati per la realizzazione di questo supporto.

L'idea di costituire dei server privati appositamente organizzati per il gioco multiplayer online di Titanfall 2 è sorta dopo i diversi problemi incontrati dal titolo Respawn nel corso dei mesi scorsi, quando la piattaforma online è stata soggetta a diversi problemi tecnici e attacchi hacker ai danni dei giocatori.

La decisione di creare server privati è stata sostenuta da un gruppo nutrito di giocatori appassionati, con le informazioni che sono state diffuse in questi mesi dall'account Twitter SaveTitanfall, dal quale veniamo a sapere che i server sono infine stati attivati e sono ora disponibili.



Chiamati Northstar, i nuovi server possono essere utilizzati da chiunque su PC, consentendo ai giocatori di sfruttare il supporto multiplayer online in sicurezza e, si spera, con una maggiore stabilità e tranquillità rispetto a quanto visto nei mesi scorsi sulla piattaforma online ufficiale gestita da EA e Respawn.

"I server custom di Titanfall 2 sono stati lanciati, esclusivamente su PC. Grazie a BobtTheBob e tutti i sostenitori per averlo reso possibile, e per fare quello che Respawn non ha potuto fare", si legge nel messaggio di annuncio. Nel frattempo, pare che la serie sia stata quasi abbandonata dal team, considerando che solo poche persone ci lavorano, con tutta Respawn su Apex Legends.