Saints Row: nuovi filmati con attività secondarie e personalizzazione delle armi

Volition continua il suo personale Calendario dell'Avvento di Saints Row pubblicando nuovi filmati di gioco che ci offrono un ulteriore assaggio di quello che ci aspetta tra le strade di Sant Illeso.

Dopo i video con combattimenti corpo a corpo, mezzi di trasporto e la personalizzazione dei vestiti, le nuove clip pubblicate negli ultimi giorni sono dedicate alla varie location presenti del mondo di gioco, definito come il più grande di sempre per la serie.

In uno dei filmati vengono mostrate anche le "Side Hustle", ovvero delle attività secondarie, che a quanto pare prevedono tanta azione e caos, per racimolare denaro extra. Inoltre, ci viene offerto un assaggio delle skin e le modifiche per le armi, alcune particolarmente stravaganti e sopra le righe, come da buona tradizione della serie Saint Row.

Vi ricordiamo che Saints Row sarà disponibile per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC a partire dal 23 agosto 2022. Di recente abbiamo visto un nuovo trailer del gioco, presentato in occasione dei The Game Awards 2021.