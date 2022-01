LEGO Super Mario: disponibile Caccia ai fantasmi di Luigi’s Mansion - Pack di Espansione

LEGO e Nintendo hanno annunciato la disponibilità di Caccia ai fantasmi di Luigi's Mansion - Pack di Espansione per LEGO Super Mario. Come il titolo fa intuire si tratta di un intero set dedicato alla serie con protagonista Luigi e la magione misteriosa.

Attualmente è acquistabile al negozio ufficiale LEGO per 79,99€. Il set comprende 877 pezzi. Vediamo prima il trailer ufficiale, poi le caratteristiche del set:

Caccia ai fantasmi di Luigi's Mansion - Pack di Espansione (71401) permette ai bambini dagli 8 anni in su di creare un livello LEGO Super Mario in cui cercare pietre preziose e combattere contro i fantasmi. Il set include una piattaforma di partenza, novità di gennaio 2022, e un corridoio girevole per accedere alle varie stanze. LEGO Luigi o LEGO Mario (personaggi non inclusi) potranno affrontare tante divertenti sfide: far uscire Toad dal quadro in cui è rimasto intrappolato, cercare gemme nascoste, affrontare un tavolo da biliardo stregato, sconfiggere uno Spettro spazzatura e un Acciuffone rosso e far cadere Re Boo dalla torre (nota: per il gioco interattivo è necessario lo Starter Pack 71387 o 71360).

Una magnifica idea regalo

Questo set di gioco LEGO Super Mario collezionabile è un'ottima idea regalo per i bambini che amano le novità. L'app LEGO Super Mario fornisce istruzioni di montaggio, idee creative e molto altro.

Giocare insieme

I set Luigi's Mansion collezionabili propongono giochi basati sulla risoluzione di enigmi con LEGO Luigi come protagonista. Il gioco è ancora più appassionante se si forma una squadra insieme ai membri della famiglia e si sale di livello con il Poltergust (incluso nel set 71397 venduto separatamente) per sconfiggere i fantasmi.

Scontri con i fantasmi e caccia alle gemme nella Luigi's Mansion: Atrio di Luigi's Mansion - Pack di Espansione (71401) permette ai bambini di aggiungere all'universo LEGO Super Mario una villa in mattoncini ricca di sfide

4 personaggi Super Mario Luigi's Mansion: personaggi LEGO di Toad (con espressione spaventata), uno Spettro spazzatura, un Acciuffone rosso e Re Boo, oltre a una piattaforma di partenza che avvia diversi brani musicali

Corridoio centrale girevole: fai ruotare il corridoio per accedere alle varie stanze. Scopri le gemme nascoste nella camera da letto, nella sala da pranzo e in bagno e affronta un tavolo da biliardo stregato e Re Boo nella sua torre

Toad intrappolato in un dipinto: aiuta LEGO Luigi o LEGO Mario (personaggi non inclusi) a far uscire Toad dal quadro

Idea regalo per bambini dai 8 anni in su: questo set da 877 pezzi è un regalo di compleanno o per qualsiasi altra occasione perfetto per i bambini che già possiedono uno Starter PackLEGO® Super Mario™ (71387 o 71360), necessario per poter giocare

Ricostruisci e combina: questo modulo, che nella sua forma base misura 15 cm di altezza, 44 cm di larghezza e 36 cm di profondità, si combina alla perfezione con gli altri set Luigi's Mansion

App companion: l'app LEGO Super Mario contiene istruzioni di montaggio, idee creative a cui ispirarsi e molto altro. Visita LEGO.com/devicecheck per un elenco dei dispositivi Android e iOS compatibili

Creazione illimitata di livelli: i set di gioco LEGO Super Mario modulari portano i celebri personaggi di Super Mario nel mondo reale, offrendo ai fan infinite possibilità di creare livelli unici

Garanzia di qualità: i componenti LEGO soddisfano i più rigorosi standard di qualità del settore per garantire compatibilità e un montaggio e uno smontaggio facile e sicuro per creare costruzioni solide

La sicurezza prima di tutto: i mattoncini e i pezzi LEGO vengono sottoposti a diversi test, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento, torsione e vengono analizzati per verificare che soddisfino rigorosi standard di sicurezza globali