Shadow Warrior 3: data di uscita e nuovi dettagli saranno svelati “presto”

Con un post su Twitter, i ragazzi di Flying Wild Hog hanno promesso che nuovi dettagli e la data di uscita precisa di Shadow Warriors 3 verranno svelati "presto".

Il messaggio è accompagnato da una breve clip del gioco, che mostra Lo Wang mentre mette a ferro e fuoco alcuni livelli, distrugge ponti, fa esplodere nemici e spara mentre corre sui muri, insomma le classiche azioni ad alto tasso di adrenalina a cui ci ha abituato la serie Shadow Warrior.

Al momento il lancio della nuova sanguinolenta avventura di Lo Wang è fissato per un generico 2022. Shadow Warrior 3 inizialmente era previsto per il 2021, ma come tanti altri giochi negli ultimi mesi è stato rimandato per raggiungere il livello qualitativo prefissato dagli sviluppatori. Quantomeno il rinvio è stato annunciato con stile, con tanto di "Official 2022 Delay Trailer" dedicato.

In ogni caso, possiamo prendere la promessa di Flying Wild Hog come un'indicazione del fatto che i lavori sul gioco sono quasi vicini alla conclusione.

Shadow Warrior 3 è attualmente in sviluppo per PC, PS4 e Xbox One. Se volete vedere in azione il gioco, ecco un video gameplay.