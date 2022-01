PlayStation Plus: ecco il trailer dei giochi gratis di gennaio 2022

Vediamo il trailer dei giochi gratis PlayStation Plus di gennaio 2022, appena rilasciato da Sony per festeggiarne la disponibilità. In questo modo avrete il quadro completo del mese. I giochi gratis di PlayStation Plus di gennaio 2022 sono:

Per riepilogare: Dirt 5 è un gioco di corse di Codemasters nonché uno dei titoli di lancio dell'attuale generazione di console. È il classico sim-cade, ossia oscillante tra la simulazione e l'arcade, che offre però moltissimi contenuti e che soddisferà sicuramente gli appassionati del genere. Persona 5 Strikers parte da Persona 5 ma trasforma il tutto in un musou. I temi rimangono gli stessi, lo scenario anche, ma c'è molta più azione. Deep Rock Galactic, infine, è uno sparatutto in prima persona cooperativo in cui si guidano dei nani spaziali a caccia di materiali preziosi per il cosmo.