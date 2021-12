PS Plus, gennaio 2022: giochi PS5 e PS4 gratis annunciati

Precisamente, i giochi gratis del PS Plus di gennaio 2022 saranno disponibili dal 4 gennaio in questi formati:

Dopo il classico leak, arriva l'annuncio ufficiale sui PS Plus : ecco i giochi gratis PS4 e PS5 per gli abbonati a PlayStation Plus a gennaio 2022 , si tratta di Deep Rock Galactic, Dirt 5 e Persona 5 Strikers, con i quali iniziare al meglio il nuovo anno.

Il modello di guida è comunque ricco e complesso, tanto da soddisfare sia i neofiti che i giocatori più esperti in questo ambito, dunque è un gioco adatto veramente a tutt, come dimostrato anche nella nostra recensione di Dirt 5 , con tanto di carriera dotata di una certa progressione narrativa.

Si tratta di un gioco di corse definibile come sim-cade, in quanto una via di mezzo tra simulazione e racing arcade, incentrato soprattutto sulle corse off-road in diverse modalità.

Nuovo capitolo nella celebre serie di racing da rally di Codemasters, Dirt 5 ha accompagnato il lancio della next gen come uno dei titoli più interessanti sulle nuove piattaforme, avendo una versione specificamente sviluppata per PS5 e Xbox Series X|S per sfruttarne le nuove potenzialità hardware.

Digressione in stile action RPG del celebre gioco di ruolo nipponico Persona 5 da parte di Atlus, questo Persona 5 Strikers è un gioco veramente molto interessante, che parte dalla solida base narrativa stabilita dal gioco originale e ci sviluppa sopra un titolo portato più all'azione vera e propria. Sviluppato da Omega Force, il gioco riprende lo stile tipico delle produzioni del team in questione con una certa tendenza verso l' action musou , ovvero con i protagonisti immersi in veri e propri eserciti di nemici da sconfiggere suon di mosse speciali e tecniche varie.

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic, uno screenshot per l'FPS fantascientifico sui nani spaziali

Cambiando completamente genere e atmosfere, Deep Rock Galactic è un particolare shooter in prima persona cooperativo ad ambientazione fantascientifica. Il gioco, sviluppato da Ghost Ship Games su Unreal Engine 4, si concentra sul combattimento PvE: i giocatori interpretano degli "nani spaziali" impegnati in varie missioni su superfici di pianeti alieni, per recuperare equipaggiamenti perduti, manufatti e tecnologie varie. In questo modo, gli stilemi dell'RPG fantasy si mischiano con lo sci-fi e l'FPS in un misto veramente particolare, che dona atmosfera a questo sparatutto cooperativo molto portato all'azione tattica data anche la presenza di diverse classi per i personaggi.

Come dimostrato nella nostra recensione di Deep Rock Galactic, l'esperimento è perfettamente riuscito e questo è un gioco davvero da scaricare e provare senza riserve.

Vi ricordiamo inoltre che fino al 3 gennaio 2022 potrete scaricare i giochi gratis del PlayStation Plus di dicembre 2021, ovvero Goodfall Challenger Edition, Mortal Shell e DC Super Villains. Oltre a questi fino a tale giorno saranno disponibili anche i tre giochi PlayStation VR entrati a novembre nel PS Plus, ovvero The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall.