Matrix: ci sono piani per un quinto film? Il produttore risponde in modo diretto

Matrix Resurrections è in arrivo, ma i fan posso già ora sapere una cosa: non sono in programma nuovi film sulla saga. Il produttore afferma che non è in produzione un quinto film.

Precisamente, parliamo di James McTeigue, produttore di Matrix Resurrections, che ha affermato: "Senti, dal nostro punto di vista, credo che al momento questo film sia tutto quello che abbiamo da offrire. Non abbiamo piani su un prequel. Non abbiamo piani su un seguito. Non abbiamo intenzione di realizzare una nuova trilogia. Penso che il film funzioni bene in questo modo: dà al pubblico l'opportunità di interpretare quanto accade".

Il cast di Matrix il Risveglio

A rafforzare questa affermazione ci pensa anche Lana Wachowski, regista di Matrix Resurrections. Anche la donna ha affermato che non ci sono piani per un quinto film di Matrix. Come sempre, la mancanza di piani non significa che una nuova opera a tema Matrix non arrivi, prima o poi, ma forse è bene non rimanere con il fiato sospeso.

Parlando però di Resurrection, il film ha ricevuto voti molto contrastanti e ha incassato solo 22,8 milioni di dollari in cinque giorni. Non è certo una buona (ri)partenza per il franchise.