Matrix Resurrections, incassi per soli 22,8 milioni di dollari in cinque giorni

Matrix Resurrections ha totalizzato incassi per soli 22,8 milioni di dollari in cinque giorni di proiezione negli USA: un risultato ben al di sotto delle aspettative per il nuovo capitolo della saga cinematografica con Keanu Reeves.

Considerando che Spider-Man: No Way Home è riuscito a superare il miliardo di dollari, è chiaro ed evidente che qualcosa non ha funzionato nell'ultima avventura di Neo diretta da Lana Wachowski, che approderà nelle sale italiane solo il 1 gennaio 2022.

Accolto da voti molto contrastanti, Matrix Resurrections riporta in qualche modo sullo schermo il personaggio interpretato da Keanu Reeves per una nuova, spettacolare battaglia all'interno di Matrix.

Certo, il fatto che il film sia disponibile per la visione non solo al cinema ma anche sulla piattaforma HBO Max potrebbe aver influito sui risultati, specie considerando queste ultime settimane di pandemia e il fatto che la gente potrebbe non sentirsi ancora al sicuro in sala.

Una strategia, quella del debutto in contemporanea al cinema e in streaming, che non verrà ripetuta per The Batman, che tuttavia arriverà su HBO Max a breve distanza dal lancio.