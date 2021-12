Spider-Man No Way Home ha guadagnato $1 miliardo: potrebbe superare anche un altro record

Spider-Man No Way Home ha ufficialmente superato il miliardo di dollari di guadagno al botteghino a livello mondiale ed è diventato il film del 2021 che ha guadagnato di più. Inoltre, il film è vicino anche a un altro record.

Precisamente, grazie alle cifre indicate da The Numbers, che traccia i numeri fatti al box office dai film, Spider-Man No Way Home ha guadagnato altri 81 milioni di dollari lo scorso weekend negli USA, arrivando a 467.3 milioni di dollari negli USA. Questo significa che è attualmente il 19° film nella lista delle pellicole che hanno guadagnato di più negli Stati Uniti.

Considerando che il film di Sony e Marvel ha ancora tempo di risalire la classifica, potrebbe riuscire ad avvicinarsi o addirittura entrare nella Top 10 dei film che hanno guadagnato di più negli USA. In decima posizione troviamo infatti Gli Incredibili 2 (2018) che ha guadagnato 608,5 milioni di dollari: ovvero mancano solo 141.2 milioni di dollari per scalzare il film animato.

Tom Holland nei panni di Spider-Man

Ecco la classifica completa dei film che hanno guadagnato di più negli USA:

Star Wars VII: Il Risveglio della Forza (2015) ($936,662,225) Avengers: Endgame (2019) ($858,373,000) Avatar (2009) ($760,507,625) Black Panther (2018) ($700,059,566) Avengers: Infinity War (2018) ($678,815,482) Titanic (1997) ($659,363,944) Jurassic World (2015) ($652,306,625) Avengers (2012) ($623,357,910) Star Wars VIII: Gli Ultimi Jedi (2017) ($620,181,382) Gli Incredibili 2 (2018) ($608,581,744)

In poche parole, Spider-Man No Way Home è stato un grande successo e ha spazio per migliorare ancora di più la propria posizione. Voi l'avete visto? Avete notato che una mossa del videogioco di Insomniac Games è stata usata nel film? Ecco qual è.