Meta: donna denuncia una molestia sessuale avvenuta in VR nel metaverso

Una beta tester ha affermato di essere stata virtualmente "palpeggiata" nella piattaforma/metaverso VR Horizon Worlds di Meta, la società precedentemente conosciuta come Facebook. Meta ha rivelato l'incidente il 1 ° dicembre, dicendo che si è verificato il 26 novembre. La donna aveva denunciato la molestia sessuale sul gruppo Facebook di beta testing di Horizon Worlds.

"Le molestie sessuali non sono uno scherzo sul normale internet, ma essere in VR aggiunge un altro strato che rende l'evento più intenso", ha scritto la donna, secondo Verge. "Non solo sono stata palpeggiata ieri sera, ma c'erano altre persone che hanno sostenuto questo comportamento, il che mi ha fatto sentire isolata nella Plaza", ovvero lo spazio centrale di raccolta dell'ambiente virtuale.

Le molestie online più gravi - tra cui minacce fisiche, stalking e molestie "ripetute" - sono in aumento, secondo un sondaggio di Pew Research del 2020, con la percentuale di utenti che segnalano tali incidenti che passa dal 15% nel 2014 al 25% di oggi. Pur vero gran parte di queste molestie avviene sui social media, la VR - ancora in piena crescita - è già un luogo non sicuro.

Il logo di Meta

Horizon Worlds, gestito dalla società VR Oculus - che è anch'essa di proprietà di Meta - è pubblicizzato come una "piacevole e produttiva fuga digitale", un luogo per "creare contenuti in modi straordinari" e "trovare esperienze di valore" con i tuoi amici in versione avatar. La piattaforma attualmente supporta fino a 20 persone durante una sessione virtuale.

Nella sua dichiarazione sull'incidente, Meta ha sottolineato la sua funzione "Safe Zone", che permette agli utenti di mettere un blocco contro l'interazione con altri utenti. Tuttavia, l'azienda ha ammesso che ha bisogno di lavorare per rendere la funzione "più facile da usare e trovare", ha detto Vivek Sharma, il vice presidente di Horizon, in una dichiarazione a The Verge.

La portavoce di Meta, Kristina Milian, ha anche detto al MIT Technology Review che gli utenti sono tenuti a completare la formazione che insegna a usare gli strumenti di salvaguardia prima di unirsi a Horizon Worlds.

Nel caso qualcuno stesse pensando che un aggressione in VR abbia poco valore, si sappia che le molestie sessuali in VR sono vere molestie sessuali, secondo le affermazioni degli esperti.

"A conti fatti, gli spazi di realtà virtuale sono progettati per ingannare l'utente e spingerlo a pensare di essere fisicamente in un certo spazio, e fargli credere che ogni loro azione corporea si sta verificando in un vero ambiente 3D", ha detto Katherine Cross, ricercatrice di molestie online presso l'Università di Washington. "È parte del motivo per cui le reazioni emotive possono essere più forti in quello spazio, e perché la VR scatena lo stesso sistema nervoso interno e le stesse risposte psicologiche" della realtà fisica, ha aggiunto.

Coloro che hanno subito molestie sessuali in VR affermano inoltre che la funzione Safe Zone di Meta non è sufficiente. "In generale, quando le aziende affrontano l'abuso online, la loro soluzione è quella di dare il compito di risolvere la cosa all'utente e dire: 'Ecco, vi diamo il potere di prendervi cura di voi stessi'," ha detto Cross. Nel frattempo, Milian di Meta ha sostenuto che "non è mai colpa dell'utente se non usa tutte le caratteristiche che offriamo", aggiungendo che continueranno a "migliorare" la piattaforma.

Tuttavia, Horizon Worlds non è l'unico spazio in cui si sono verificate presunte molestie. Aaron Stanton, co-sviluppatore del gioco VR Quivr, ricorda il calvario vissuto nel 2016 quando una giocatrice, Jordan Belamire, ha riferito di essere stata "palpeggiato nella realtà virtuale" mentre cacciava zombie e demoni nel gioco. Secondo quanto indicato, l'utente BigBro442, il cui avatar era solo una testa e due mani fluttuanti, ha inseguito Belamire e afferrato il suo petto e l'inguine, poi ha rifiutato di allontanarsi mentre lei gli gridava di fermarsi. Questo lo ha solo "stimolato", ha detto Belamire.

Quivr ha presto sviluppato un metodo per proteggersi: un utente può incrociare le braccia in aria, segnalando ai moderatori di intervenire. Ma Stanton è ancora perseguitato da ciò che è successo a Belamire e avrebbe voluto creare più opzioni per proteggere gli utenti. "È stata un'occasione persa", ha detto a Technology Review. "Avremmo potuto evitare quell'incidente a Meta".

Le grandi compagnie promuovono i propri metaversi, ma non tutti ne sono affascinati: ad esempio, Phil Spencer non vede vantaggi per gli utenti, ma solo per le aziende.