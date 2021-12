iPhone senza slot per la SIM in arrivo entro settembre 2022, secondo un report

Un informatore anonimo ha svelato a MacRumors che Apple ha consigliato ai principali venditori statunitensi di prepararsi per il lancio di smartphone eSIM-only entro settembre 2022. L'informatore ha condiviso un documento apparentemente legittimo che delinea i tempi di questa iniziativa, anche se il documento non menziona specificamente Apple o l'iPhone.

Come parte della transizione, alcuni venditori statunitensi inizieranno presumibilmente ad offrire modelli selezionati di iPhone 13 senza una scheda nano-SIM nella scatola nel secondo trimestre del 2022. I modelli di iPhone 13 venduti presso gli Apple Store o su Apple.com già mancano di una scheda nano-SIM nella scatola: gli utenti possono attivare un piano cellulare tramite eSIM accendendo l'iPhone, collegandosi a una rete Wi-Fi e seguendo le istruzioni sullo schermo.

Alcuni rumor precedenti avevano affermato che Apple aveva intenzione di eliminare lo slot fisico della scheda SIM dall'iPhone 15. Data però la presunta scadenza di settembre 2022, è possibile che Apple possa rimuovere lo slot fisico della scheda SIM a partire da alcuni modelli di iPhone 14, piuttosto che alcuni modelli di iPhone 15. Come sempre, ricordiamo che parliamo di speculazioni e rumor: questo è quanto afferma MacRumors, ma potrebbero esserci degli errori nelle informazioni condivise dal leaker.

Quattro smartphone iPhone di Apple

Una eSIM è una SIM digitale che permette agli utenti di attivare un piano cellulare senza dover utilizzare una scheda nano-SIM. Vale la pena notare che il servizio eSIM non è disponibile in tutti i Paesi, quindi gli iPhone con uno slot per schede SIM potrebbero rimanere disponibili in alcuni mercati. I modelli di iPhone 13 supportano già più profili eSIM, consentendo agli utenti di sottoscrivere diversi piani cellulari digitalmente e passare da uno all'altro

Parlando sempre di rumor legati i prossimi modelli degli smartphone Apple, l'iPhone 14 Pro potrebbe avere una fotocamera da 48 Megapixel e 8 GB di RAM.