Final Fantasy 16 saldo in vetta alla classifica Famitsu dei giochi più attesi

Final Fantasy 16 mantiene saldamente la vetta della classifica dei giochi più attesi dai lettori della rivista giapponese Famitsu, davanti a Bayonetta 3 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2.

Famitsu, classifica dei giochi più attesi al 15 dicembre 2021



[PS5] Final Fantasy XVI - 742 voti [NSW] Bayonetta 3 - 607 voti [NSW] Zelda: Breath of the Wild 2 - 583 voti [NSW] Splatoon 3 - 576 voti [NSW] Dragon Quest X Offline - 530 voti [NSW] Pokemon Legends: Arceus - 464 voti [PS5] Gran Turismo 7 - 323 voti [NSW] Ushiro - 321 voti [NSW] Triangle Strategy - 289 voti [NSW] Kirby and the Forgotten Land - 286 voti

Pur essendo in ritardo con lo sviluppo, Final Fantasy 16 continua dunque a monopolizzare i desideri degli utenti nipponici, ma a questo punto ci si chiede quando potremo finalmente vedere il gioco in azione.

Rispetto alla settimana precedente, la classifica Famitsu non è insomma cambiata minimamente, pur essendo in realtà aumentati i voti generali. Splatoon 3 è infatti ancora in quarta posizione, mentre al quinto posto troviamo Dragon Quest X Offline.

L'ormai imminente Leggende Pokémon: Arceus, in uscita il 28 gennaio è sempre al sesto posto nella classifica, seguito da Gran Turismo 7, anch'esso prossimo al lancio: arriverà il 4 marzo su PS5 e PS4.