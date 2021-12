Final Fantasy 16: sviluppo in ritardo e evento di presentazione spostato, ecco a quando

Square Enix ha confermato che, a causa della pandemia di COVID-19 in corso, lo sviluppo di Final Fantasy 16 è stato ritardato di "quasi mezzo anno" e il prossimo grande reveal non avrà luogo fino alla primavera del 2022.

Il produttore di Final Fantasy 16, Naoki Yoshida, ha condiviso la notizia su Twitter e si è preso il tempo per scusarsi del fatto che lui e il team non saranno in grado di mantenere la promessa di mostrare il gioco entro la fine del 2021. Ricordiamo infatti che la compagnia giapponese aveva promesso un grande reveal durante l'anno in corso e i fan, ad ogni evento, hanno sperato che fosse arrivato il momento giusto, ma ovviamente non è mai stato così.

"Saluti a tutti", ha scritto Yoshida. "L'ultima volta che abbiamo parlato, ho promesso che avrei avuto più informazioni su Final Fantasy 16 nel corso del 2021. Tuttavia, sono spiacente di informarvi che non sarò in grado di mantenere quella promessa in quanto le complicazioni derivanti dalla pandemia di COVID-19 in corso hanno ritardato lo sviluppo del gioco di quasi mezzo anno."

"In quanto nuovo capitolo della serie Final Fantasy sviluppata per PlayStation 5, Final Fantasy 16 ha accumulato un team considerevole composto da creatori di talento da tutto il mondo", ha continuato Yoshida. "Tuttavia, nel tentativo di compensare gli effetti di COVID-19, abbiamo dovuto decentralizzare quella forza lavoro permettendo al personale di affrontare gli incarichi da casa. Questo ha purtroppo ostacolato la comunicazione dall'ufficio di Tokyo, che, a sua volta, ha portato a ritardi - o, in casi estremi, cancellazioni - delle consegne di risorse dai nostri partner in outsourcing".

"Detto questo, abbiamo trascorso gran parte del 2021 ad affrontare questo problema, e speriamo di limitarne l'impatto al minimo entro il nuovo anno, permettendoci di concentrarci meglio sui compiti a portata di mano: aumentare la qualità delle risorse grafiche, raffinare le meccaniche di combattimento, dare corpo alle singole battaglie, dare il tocco finale alle cutscene e condurre un'ottimizzazione grafica generale", ha spiegato Yoshida. "Il nostro obiettivo primario ora è quello di essere il più possibile a contatto con il gioco per vederlo completamente rifinito".

Uno dei personaggi di Final Fantasy 16

Per quanto riguarda il "quando" potremo vedere il gioco, Yoshida ha rivelato che il team sta pianificando un grande reveal per Final Fantasy 16 che avrà luogo nella primavera del 2022.

"Quindi questo ci lascia con la domanda: quando possiamo aspettarci il prossimo giro di informazioni? Bene, sono felice di annunciare che il piano attuale è di condurre il nostro prossimo grande evento nella primavera del 2022", ha detto Yoshida.

"Mi scuso profondamente con tutti coloro che non vedevano l'ora di saperne di più su Final Fantasy 16, e vi ringrazio per la vostra continua pazienza mentre concentriamo i nostri sforzi sullo sviluppo", ha concluso Yoshida.

L'attesa aggiuntiva non farà certo felici i fan, ma difficilmente il pubblico si scorderà del gioco per questo ritardo. Dopotutto, Final Fantasy 16 è uno dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu.