Nintendo Switch, i 10 giochi migliori di sempre per Game Informer

Game Informer ha stilato la lista dei 10 giochi migliori di sempre per Nintendo Switch: un elenco più che una vera e propria classifica, con i titoli inseriti in ordine casuale ma tutti accomunati da un qualità sorprendente.

I 10 giochi migliori di sempre per Nintendo Switch secondo Game Informer



Metroid Dread

Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Animal Crossing: New Horizons

Pokémon Spada e Scudo

Fire Emblem: Three Houses

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Odyssey

Stardew Valley

Mario Kart 8 Deluxe

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Accolto nel 2017 con voti altissimi, The Legend of Zelda: Breath of the Wild rientra ovviamente nell'elenco e viene definito da Game Informer come uno dei migliori giochi mai realizzati in assoluto.

Nella lista troviamo ovviamente anche Mario Kart 8 Deluxe, capace di vendere finora 19 milioni di copie, e quella piccola perla che risponde al nome di Stardew Valley.

Non poteva mancare infine Metroid Dread, l'ultimo episodio della serie Nintendo che sembra aver convinto davvero tutti: per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Metroid Dread.