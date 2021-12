Mario Kart Tour: trailer del nuovo percorso del "Tour del Nuovo Anno 2022"

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer - che potete vedere qui sopra - all'interno del quale mostra il nuovo percorso aggiunto a Mario Kart Tour, il gioco per Android e iOS. L'update è atteso per il 28 dicembre 2021. Ecco le novità.

L'update - chiamato "Tour del Nuovo Anno 2022" - aggiunge il percorso Castello di Bowser da Mario Kart 7 (capitolo del 3DS) e Meowser, la forma felina di Bowser da Super Mario 3D World. Questo nuovo percorso si somma a quelli già disponibili e porta il conteggio totale dei tracciati di Mario Kart Tour basati su giochi 3DS a 10.

Il trailer, che potete vedere a inizio notizia, mostra varie parti del percorso Castello di Bowser. Ci permette anche di vedere la nuova versione del personaggio Meowser. Si tratta di un video molto semplice legato a un percorso già noto ai fan della serie di Mario Kart, quindi non include particolari sorprese.

Mario Kart Tour continua a essere supportato come possiamo vedere: il gioco ha dopotutto ottenuto un ottimo successo, superando i 200 milioni di dollari in spesa utente e diventando così il miglior secondo gioco - dietro Fire Emblem Heroes - in termini di guadagno.