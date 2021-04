Mario Kart Tour: 200 milioni di download e $200 milioni di guadagni

Mario Kart Tour ha superato un altro traguardo: i guadagni totali del gioco mobile di Nintendo si assestano a 200 milioni di dollari. Il videogame è stato inoltre scaricato 200 milioni di volte. I dati arrivano da SensorTower, specializzato nell'analisi del mondo mobile.

Ricordiamo che Mario Kart Tour ha potuto beneficiare di un lancio incredibile nel settembre 2019, con 100 milioni di download e 17.8 milioni di dollari di guadagni nei primi 11 giorni. Nell'arco di sei mesi, il titolo di Nintendo ha raggiunto i 100 milioni di dollari di guadagni grazie a un sistema di sottoscrizione mensile. Sin dal lancio, sia download che guadagni sono rallentati, ma secondo SensorTower sono stati regolari sia nel 2020 che nei primi mesi del 2021. Si parla di 7.7 milioni di dollari di guadagno ogni mese, in media.

Se analizziamo l'ultimo anno (1 aprile 2020 - 31 marzo 2021), possiamo scoprire che Mario Kart Tour si posiziona al secondo posto tra i giochi di maggior successo di Nintendo su mobile. L'idraulico è leggermente sopra Animal Crossing Pocket Camp, ma non riesce nemmeno ad avvicinarsi al successo di Fire Emblem Heroes: quest'ultimo, da solo, vale il 60% dei guadagni mobile della compagnia di Kyoto.

Se analizziamo invece la categoria dei giochi di kart su mobile, Mario Kart Tour è il 4° in termini di guadagni. In prima posizione troviamo KartRider Rush+. Il lato mobile di Nintendo sembra funzionare, quindi, ma non tanto quanto la compagnia si sarebbe aspettata, secondo alcuni report: si vocifera infatti che Nintendo voglia diminuire la propria attenzione al mondo mobile.

Vi segnaliamo infine che Mario Kart 8 è il gioco di guida più venduto nella storia USA.