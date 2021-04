Forza Motorsport: primi inviti per i test inviati, nuove prove previste

Turn 10 ha spedito i primi inviti per i test del nuovo capitolo di Forza Motorsport. Inoltre, il team di sviluppo ha confermato che, man mano che lo sviluppo procederà, più persone potranno unirsi alle fasi di prova. Per il momento, è stato selezionato un "ristretto gruppo di partecipanti" tra quelli che si erano iscritti al Forza Motorsport Panel.

Il creative director di Forza Motorsport - Chris Esaki - ha affermato in un recente video: "Il nostro approccio allo sviluppo, questa volta, è diverso da quello passato: specialmente per quanto riguarda il rapporto con i nostri giocatori e la nostra community. Il nostro nuovo approccio allo sviluppo ci permette di perfezionare alcuni dettagli e fare in modo che voi, i vostri amici e la vostra community possiate veramente godervi il mondo di Forza Motorsport".

Forza Motorsport per Xbox Series X

Vi ricordiamo che Forza Motorsport è stato annunciato per Xbox Series X|S (niente Xbox One, in altre parole) la scorsa estate ed è stato descritto come "una reimmaginazione" delle serie. Al tempo, il gioco era stato definito come "nelle prime fasi dello sviluppo". Si era parlato anche di un mondo dinamico in 4K, 60 FPS, ray tracing e, nel complesso, una qualità grafica di primo livello. Il motore grafico, il Forza Tech, sembra quindi pronto a dare il meglio di sé.

Anche Fable è in sviluppo usando un motore custom, forse proprio il ForzaTech.