PS5 e PS4: Sony vuole risolvere il problema della batteria rapidamente, report

Come molti sapranno, recentemente il mondo del gaming si è reso conto che PS4 e PS5 soffrono di un potenziale problema. Nel caso nel quale la batteria interna dovesse scaricarsi, sarebbe impossibile eseguire praticamente qualsiasi gioco (tranne alcuni giochi fisici su PS5), a meno di poterla cambiare e riconnettersi al PlayStation Network. Ora, un report segnala che Sony sta analizzando il problema e desidera risolvere il più rapidamente possibile.

Le informazioni arrivano da "Does it Play", un team che si occupa della preservazione dei videogiochi e che per primo ha segnalato il problema. "Does it Play" afferma infatti che, secondo molteplici segnalazioni di utenti, Sony sta notificando ai giocatori di star analizzando il problema legato alla batteria interna di PS4 e PS5.

PS5 e PS4 potrebbero essere quasi inutilizzabili se il problema non sarà risolto

Inoltre, "Does it Play" afferma che, sulla base di quanto riportato da fonti interne alle quali il team ha accesso, il team PR di Sony desidera risolvere la questione il più rapidamente possibile, chiaramente per poter rassicurare il pubblico e ottenere così pubblicità positiva. Sony è da poco tornata sui propri passi e ha dimostrato di aver ascoltato le richieste del pubblico, infastidito dalla chiusura degli store di PS3, PS Vita e PSP (quest'ultimo verrà comunque chiuso, badate bene).

Speriamo quindi che la questione della batteria interna di PS4 e PS5 venga risolta: anche se per il momento non è un problema diffuso, tra molti anni potrebbe significare l'impossibilità di usare la console.

Vi segnaliamo infine le ultime affermazioni di Jim Ryan: PS5 avrà più giochi esclusivi delle generazioni precedenti.