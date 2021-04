PS5 avrà più giochi esclusivi delle generazioni precedenti, dice Jim Ryan

PS5 è destinata ad avere più giochi esclusivi di tutte le PlayStation delle generazioni precedenti, questo è l'annuncio fatto dal CEO di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, nel corso di un'intervista sulla pubblicazione nipponica Nikkei.

Pensando anche alla concorrenza, Jim Ryan sembra voglia puntare ancora una volta sulle esclusive per PS5, che secondo il CEO arriveranno in quantità anche maggiore rispetto a quanto visto nelle generazioni precedenti per quanto riguarda PlayStation.



PS5 punterà ancora sulle esclusive, anche più delle generazioni precedenti



"Abbiamo continuato ad investire silenziosamente ma anche con grande convinzione su giochi di alta qualità per PlayStation", ha affermato Ryan, in una traduzione dal giapponese effettuata da Gematsu e riportata da WCCFtech, "e ci assicureremo che la generazione PS5 abbia più esclusive di quante se ne siano viste prima su PlayStation".

Inoltre, Ryan menziona anche la possibilità di ulteriori acquisizioni di team e compagnie: "Ci siamo impegnati in fusioni e acquisizioni diverse volte in passato, come con Insomniac Games, dunque non escludiamo la possibilità di effettuarne altre in futuro", ha riferito il CEO di PlayStation, facendo intuire altre possibili espansioni.

Nell'intervista emerge anche qualcosa sulla strategia futura riguardante il cloud gaming, che Ryan vede specifico per PlayStation e "unico" in qualche forma, nonostante ci sia una collaborazione con altre compagnie per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura, in particolare con Microsoft, come abbiamo visto in passato: "La conversazione sullo scambio di idee è in corso. Sono argomenti estremamente interessanti e spero di poter annunciare la nostra strategia sul cloud al momento giusto. Sebbene utilizziamo il cloud per la nostra infrastruttura tecnica, l'esperienza di gioco su cloud gaming che offriremo sarà unica per PlayStation".

Con questo discorso, Ryan sembra specificare che, nonostante l'uso dell'infrastruttura cloud Azure di Microsoft, l'organizzazione dei contenuti per quanto riguarda il cloud gaming sarà comunque specifica di PlayStation.