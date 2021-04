Call of Duty: Warzone e Modern Warfare supportano il DLSS Nvidia, grandi miglioramenti

Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare ora supportano la tecnologia DLSS di Nvidia, come annunciato oggi dalla compagnia in questione, riportando peraltro dei notevoli miglioramenti di performance ad entrambi i giochi sulle configurazioni PC che supportano tale tecnologia.

L'implementazione di DLSS, in base ai benchmark forniti da Nvidia stessa, può incrementare le prestazioni fino al 70% rispetto a prima, come visibile nel grafico riportato qui sotto. Ovviamente, trattandosi di benchmark effettuati e diffusi dalla stessa Nvidia, lasciano un po' il tempo che trovano, ma l'utilizzo di DLSS ha già dimostrato in passato dei benefici notevoli, dunque non stentiamo a creare in miglioramenti sostanziali delle performance nelle configurazioni PC che supportano tale tecnologia.

I benchmark mostrano i miglioramenti del DLSS applicato a Call of Duty: Warzone e Modern Warfare

Grazie a un nuovo aggiornamento appena rilasciato, i giocatori possono quindi abilitare il DLSS di Nvidia in Call of Duty: Warzone, nella modalità multiplayer di Modern Warfare e nella modalità cooperativa Spec Ops di Modern Warfare. Abilitando il DLSS nel menu delle opzioni, le prestazioni delle schede grafiche GeForce RTX possono aumentare fino al 70% a 4K.

Il DLSS è già disponibile nelle modalità multiplayer, Zombies e nella campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Black Ops Cold War. I giocatori di Call of Duty possono raggiungere frame-rate più alti o scegliere di reinvestire le prestazioni extra per ottenere livelli di dettaglio più elevati e risoluzioni migliori, grazie all'implementazione di questa opzione grafica.

Oltre ai Call of Duty, Nvidia ha annunciato altri due titoli che supportano adesso il DLSS, ovvero l'action RPG in stile soulslike Mortal Shell e il battle royale Naraka: Bladepoint. Per utilizzare la tecnologia in questione è necessario avere una scheda video Nvidia GeForce RTX.