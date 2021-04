PlayStation Store: Judgment e NieR Replicant

Come promesso, dopo l'aggiornamento essenziale della settimana scorsa il PlayStation Store riprende a macinare uscite di un certo interesse, a cominciare da due riedizioni: Judgment, l'ottimo spin-off di Yakuza che approda anche su PS5, e NieR Replicant ver. 1.22474487139, che debutta invece su PS4. Non si tratta tuttavia degli unici titoli disponibili sulla piattaforma digitale Sony, che a quanto pare non chiuderà su PS3 e PlayStation Vita. Arrivano infatti anche il tanto discusso MLB The Show 21, MotoGP 21 e l'espansione Gli Dei Perduti per Immortals: Fenyx Rising.

Judgment Judgment, il protagonista fra le strade di Kamurocho. A poco meno di due anni dal debutto su PS4, Judgment (PS5, 39,99 euro) arriva anche su PlayStation 5 con una remaster che ripropone i tantissimi contenuti di questo eccellente spin-off di Yakuza, aumentando però la risoluzione grafica, portando il frame rate a 60 fps e introducendo caricamenti istantanei. La storia raccontata dal gioco è quella di Takayuki Yagami, un giovane avvocato di successo che decide di abbandonare la professione forense quando un ragazzo che aveva fatto assolvere dall'accusa di omicidio si macchia di un terribile delitto, rovinando la sua reputazione. Judgment vanta un sistema di combattimento action come i classici episodi di Yakuza. Reinventatosi investigatore privato insieme all'amico di sempre Masaharu Kaito, Takayuki sfrutta le sue abilità e le sue conoscenze per muoversi in una zona grigia e colpire i criminali senza dover sottostare alle lentezze della burocrazia. Il tutto sullo sfondo di Kamurocho, il quartiere fittizio di Tokyo ispirato a Kabukicho, un'ambientazione tradizionale per la serie SEGA. La formula è appunto quella dei classici episodi di Yakuza, con spettacolari combattimenti action inframezzati da cutscene molto ben interpretate (con anche i sottotitoli in italiano) e una quantità enorme di attività collaterali disponibili sulla mappa, ma Judgment aggiunge al mix anche gli elementi investigativi nella forma di simpatici minigame ed enigmi da risolvere nell'ambito delle indagini.

NieR Replicant ver. 1.22474487139 NieR Replicant ver. 1.22474487139, una sequenza di combattimento. Remake dell'originale NieR, pubblicato nel 2010, NieR Replicant ver. 1.22474487139 (PS4, 59,99 euro) ci mette nei panni di un giovane ma abilissimo guerriero determinato a salvare sua sorella, colpita da un terribile male che ha già mietuto milioni di vittime: la Necrografia. All'interno di un inquietante scenario post-apocalittico, dovremo dunque trovare una cura per questa malattia. Ma dove? Stando alle parole di un misterioso libro parlante, solo i leggendari Versi Sigillati possono aiutare la ragazza, ma recuperarli non sarà semplice. Per fortuna potremo contare sull'aiuto di alcuni personaggi che si uniranno al gruppo durante il cammino, mossi da motivazioni differenti ma anch'essi capaci di difendersi dalle tante insidie di un mondo così oscuro e pericoloso.

MLB The Show 21 MLB The Show 21, una fase della partita. Finito al centro di furiose polemiche per via dell'approdo su Xbox via Game Pass dal day one, MLB The Show 21 (PS5, 69,99 euro; PS4, 59,99 euro) è l'ultima edizione del celebre simulatore di baseball prodotto da Sony, che consente di affrontare l'appassionante campionato della Major League Baseball americana con un grado di attenzione ai dettagli sorprendente. Dotato nella versione next-gen anche di un potente editor per la creazione degli stadi, il gioco conferma tutta la solidità del suo gameplay, migliorato sotto alcuni aspetti, ma non introduce novità sostanziali rispetto allo scorso anno né un comparto tecnico davvero in grado di sfruttare le capacità delle piattaforme di nuova generazione.

MotoGP 21 MotoGP 21 vanta modelli poligonali realistici e dettagliati per le moto. Il team italiano Milestone torna all'attacco con MotoGP 21 (PS5, 69,99 euro; PS4, 69,99 euro), l'ultimo episodio della serie motociclistica su licenza ufficiale MotoGP, caratterizzato come sempre da un modello di guida solido e sfaccettato, ampiamente personalizzabile al fine di prestarsi alle esigenze degli utenti esperti così come di chi è alle prime armi. Tecnicamente migliorato, in particolare su PlayStation 5, il gioco mette a disposizione una struttura tradizionale, con gare veloci, prove a tempo e weekend di gara singoli, ma anche una corposa Carriera in cui dovremo partire dal basso con un giovane pilota e scalare le classifiche e le categorie ottenendo man mano contratti migliori.