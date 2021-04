New Pokémon Snap: trailer mostra le bellissime ambientazioni su Nintendo Switch

The Pokémon Company ha rilasciato un nuovo trailer dedicato a New Pokémon Snap. Questo video, al momento della scrittura disponibile unicamente su Twitter, mostra in particolar modo le bellissime ambientazioni del gioco esclusivo di Nintendo Switch.

Il trailer dura cinque minuti e ci porta nelle profondità degli oceani della regione Lental, per poi passare attraverso le foreste e le praterie. Di scena in scena, il filmato ci permette di avere un'idea chiara di quello che ci aspetta all'interno di New Pokémon Snap. Il gioco è in arrivo a stretto giro e i fan non vedono di certo l'ora di poter visitare in prima persona questi luoghi incantevoli e ammirare i propri Pokémon preferiti.

New Pokémon Snap

Purtroppo, come detto, il video sembra per ora disponibile solo su Twitter, quindi la qualità non è massima, soprattutto se visualizzato su un grande schermo. Per fortuna, abbiamo da poco avuto occasione di ammirare altri 6 minuti di gameplay per Nintendo Switch direttamente dal Giappone. New Pokémon Snap, vi ricordiamo, arriverà il 30 aprile 2021.

Vi suggeriamo anche il nostro speciale "New Pokémon Snap: storia di uno spin-off", nel quale vi raccontiamo ad esempio che "Nel 1996 Pokémon Snap non era minimamente nei piani quando Nintendo riunì una decina di figure chiave - tra cui Shigeru Miyamoto, Shigesato Itoi e Satoru Iwata - per un progetto noto solo come "Jack and the Beanstalk".