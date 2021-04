Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S, dettagli e possibile versione Xbox One

Microsoft Flight Simulator per Xbox Series X|S è riemerso in alcuni dettagli diffusi da Microsoft nel corso di una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori, in particolare riguardanti le versioni console che a quanto pare non escludono ancora una versione Xbox One.

Il responsabile del gioco, Jorg Neumann, insieme all'SDK Producer Alyzée Arfel e al Lead SDK developer Eric Pellissier hanno parlato soprattutto delle modifiche effettuate al system development kit di Microsoft Flight Simulator per farlo funzionare al meglio su console e farci funzionare le numerose creazioni successive al lancio, distribuite come contenuti aggiuntivi alla simulazione.



Microsoft Flight Simulator si è recentemente aggiornato con un update su Francia, Olanda e Belgio



L'apertura alle console determinerà una ulteriore attenzione anche per gli sviluppatori third party di contenuti per Microsoft Flight Simulator, pertanto Microsoft ha predisposto l'apertura di un nuovo forum aperto chiamato AnswerHub, aperto a tutti dal 3 maggio 2021 e contenente anche strumenti per lo sviluppo.

La versione Xbox di Microsoft Flight Simulator porterà con sé i miglioramenti della versione DirectX 12: una soluzione specifica utilizzata per la versione Xbox Series X|S prevede un controllo sulla quantità di asset caricati in RAM dal gioco, in modo da non arrivare a causare problemi di performance con un sovraccarico di dati. Questo si ottiene attraverso una limitazione e una gestione più ottimizzata del flusso di dati da gestire nella memoria su console, in modo da mantenere un buon livello grafico ma anche performance stabili.

La saturazione della memoria è chiaramente una situazione limite, ma per sicurezza gli sviluppatori avranno a disposizione uno strumento apposito che consente di gestire al meglio la memoria a disposizione nella RAM e la quantità di asset da caricare e far gestire in ogni momento. Tuttavia, Microsoft non vuole porre limiti agli sviluppatori third party, dunque semplicemente i contenuti che non potrebbero essere gestiti al meglio della console verranno venduti esclusivamente sul marketplace in versione PC. In generale, chiunque non sia interessate a rendere i propri contenuti compatibili con la versione console potrà comunque continuare a sviluppare e distribuire solo su PC.

Xbox Series X e Series S saranno entrambe supportate e a quanto pare Asobo e Microsoft non hanno ancora escluso completamente una possibile versione Xbox One, visto che le sperimentazioni per portare Microsoft Flight Simulator sulla console "vecchia" sono ancora in corso e i risultati non escludono tale versione.

Confermato anche il supporto per mouse e tastiera su Xbox Series X|S, oltre ai joystick specifici per i simulatori di volo. Non è ancora deciso se gli aggiornamenti avverranno in contemporanea tra la versione PC e la versione Xbox Series X|S, mentre viene confermato che l'acquisto dei pacchetti aggiuntivi consentirà il loro accesso in entrambe le versioni (nel caso siano disponibili su tutte). Non c'è ancora una data di uscita per Microsoft Flight Simulator su Xbox Series X|S, ma è comunque atteso per questa estate.