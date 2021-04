Call Of Duty: Warzone, contenuti previsti per anni, con Stagione 6 già in sviluppo

Call Of Duty: Warzone continuerà a ricevere nuovi contenuti, eventi e supporto per anni, o almeno queste sono le intenzioni dichiarate da Infinity Ward, lo sviluppatore che si sta occupando della piattaforma multiplayer battle royale del celebre sparatutto Activision.

In un'intervista pubblicata da Washington Post, Dave Stohl di Infinity Ward ha riferito che lo spostamento della gestione tecnica della piattaforma a Raven Software ha consentito agli sviluppatori di avere più tempo e risorse a disposizione per poter lavorare a nuovi contenuti e ulteriori stagioni.



Call of Duty: Warzone continuerà ad evolversi per anni e Infinity Ward ha già un programma preciso



Basti pensare che il team sta già lavorando ai contenuti della Stagione 6, cosa non da poco se si pensa che la Stagione 3 di Call Of Duty: Warzone è stata lanciata solo questa settimana, con l'evento dell'esplosione nucleare della mappa Verdansk.

Questo significa che Infinity Ward ha già un programma ben preciso per i prossimi mesi ma anche anni di supporto per Call Of Duty: Warzone. Questi si applicheranno a modifiche, espansioni e novità in diversi settori, dalle modalità di gioco alla conformazione della mappa, richiedendo anche parecchio tempo a seconda delle caratteristiche scelte.

"Alcune cose dovranno ovviamente arrivare molto più avanti nel tempo perché richiedono maggiore lavoro, ma noi vediamo questo gioco esteso su più anni". L'idea dunque è di continuare a far evolvere la piattaforma di stagione in stagione, mantenendola un elemento costantemente attivo ma sempre in evoluzione, in maniera simile a quanto visto anche con Fortnite.