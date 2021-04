PS5: Sony sta chiedendo di poter aumentare la produzione e le scorte del 2021

Sembra inutile dirlo, ma anche in questi primi mesi del 2021 la produzione di console (così come di schede grafiche e di altri device) è molto limitata. Appena Xbox Series X e PS5 vengono messe in vendita, le piattaforme vengono subito acquistate. Ora, il capo di PlayStation - Jim Ryan - ha però rassicurato i giocatori, spiegando di aver richiesto di poter aumentare la produzione.

L'informazione arriva da un'intervista rilasciata a Nikkei e tradotta da VGC. Il CEO di Sony Interactive Entertainment ha affermato: "La fornitura in periodo coronavirus è stata alquanto complessa e abbiamo dovuto limitare la distribuzione. L'offerta di semiconduttori è inoltre limitata a livello mondiale. Stiamo quindi chiedendo ai nostri fornitori di permetterci di aumentare la produzione, il che ci permetterà di portare console nel mercato quest'anno." In altre parole, Sony vuole fare in modo che molte più PS5 siano disponibili nel corso del 2021.

PS5: più scorte nel resto del 2021?

Si tratterebbe chiaramente di una novità positiva, visto che molti dopo mesi ancora sono impossibilitati all'acquisto di PS5. Ovviamente bisognerà capire se e quanto la produzione sarà aumentata. Sono molteplici i produttori che vorrebbero ricevere più forniture, quindi Sony dovrà lottare per avere più componenti per le proprie console.

Parlando di PS5 e PS4: Sony vuole risolvere il problema della batteria rapidamente, secondo un report. Infine, vi segnaliamo che PlayStation 5 avrà più giochi esclusivi delle generazioni precedenti, parola di Jim Ryan.