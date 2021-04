Disney+: la serie TV di Hawkeye ha terminato le riprese, Jeremy Renner commenta

Sono terminate le riprese della serie TV Disney+ dedicata ad Hawkeye, uno dei molteplici personaggi del Marvel Cinematic Universe che tanto ha appassionato gli spettatori negli ultimi anni (e ancora adesso continua a farlo). L'informazione arriva da Jeremy Renner, attore che ha interpretato l'eroe armato d'arco.

Tramite una storia di Instagram, Renner ha scritto: "Ultimo giorno, per ora... Non è un addio, ma un arrivederci. Grazie al cast, a tutta la squadra e a Marvel." L'attore di Hawkeye ha poi pubblicato una fotografia, che potete vedere qui sotto, scrivendo: "Complimenti a tutti i membri di Marvel e Disney+, al tutta la squadra, al team degli stuntman e a tutto il cast per il duro lavoro fatto per questo show. Non vediamo l'ora di poterlo condividere. Grazie per questo incredibile viaggio."

Attualmente non sappiamo molto della serie TV Disney+ dedicata ad Hawkeye. Kate Bishop - interpretata da Hailee Steinfeld - dovrebbe fare la propria comparsa all'interno della serie, insieme a Yelena Belova - interpretata da Florence Pugh - che farà la propria prima comparsa in Black Widow.

Interessante anche il fatto che Renner sott'intenda che avremo modo di vedere Hawkeye di nuovo in futuro, anche se per il momento non è stato annunciato alcun prodotto (film o serie TV che sia) nel quale l'eroe avrà modo di comparire.

