Microsoft Flight Simulator per Xbox One classificato dal PEGI: uscita possibile?

Microsoft Flight Simulator è atteso questa estate su Xbox Series X|S, ma arriverà anche su Xbox One?

Microsoft Flight Simulator in versione Xbox One è stato classificato dal PEGI in questi giorni, dando sostanza all'idea che il gioco sia davvero in arrivo anche sulla piattaforma Microsoft di scorsa generazione, cosa già annunciata dalla compagnia ma che continua a sembrare tecnicamente proibitiva.

Microsoft Flight Simulator risulta dunque registrato come in arrivo su Xbox One, con la pagina che risale al 31 marzo 2021 e una classificazione "3", ovvero adatto praticamente a tutti vista l'assenza di contenuti controversi, come è ovvio che sia. Tra le altre informazioni, al momento ancora frammentarie, c'è solo la segnalazione della presenza di possibili micro-transazioni, probabilmente riferiti ai pacchetti aggiuntivi di terze parti che potrebbero dunque essere disponibili anche su console.

Tuttavia, quello che colpisce maggiormente di questa registrazione è che riguarda Xbox One e che peraltro non fa menzione ancora della versione Xbox Series X|S, che invece è quella che ci saremmo aspettati come approdo su console del gioco in questione.

Ai Game Awards 2020, Microsoft Flight Simulator per console si è presentato solo per Xbox Series X|S, smentendo dunque quanto era emerso diverso tempo prima sulla possibilità che il gioco potesse arrivare anche su Xbox One. Il tutto fa pensare al fatto che la registrazione PEGI sia in realtà un errore, anche perché il fatto di portare la complessa simulazione di Microsoft e Asobo sulla console di passata generazione di Microsoft sembra una sfida tecnica veramente complessa da affrontare. In ogni caso, attendiamo ulteriori informazioni al riguardo, ricordando che l'uscita su Xbox Series X|S era stata annunciata per questa estate.

Non sarebbe peraltro la prima volta che il PEGI sbaglia clamorosamente qualche registrazione, considerando che proprio di recente si sono avuti altri esempi in questo ambito come la comparsa della versione Nintendo Switch di Borderlands 3 e quella di XCOM: Chimera Squad su console.