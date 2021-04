Disco Elysium per PS4 e PS5: patch 1.3 disponibile, corregge vari problemi

Disco Elysium - The Final Cut porta l'ottimo RPG su console, insieme a qualche problema da risolvere

Disco Elysium è un grandissimo RPG anche su PS4 e PS5, ma si è presentato su console portandosi dietro diversi problemi che stanno venendo risolti progressivamente dal team ZA/UM, come dimostrato dal rilascio della patch 1.3 disponibile in queste ore.

Dopo l'update messo a disposizione la scorsa settimana, la patch 1.3 disponibile oggi su PS4 e PS5 corregge diversi problemi emersi per Disco Elysium, anche se altri dovranno poi essere aggiustati con la patch 1.4 già in programma per i prossimi giorni, ancora senza una tempistica precisa.

Si parla di "una miriade di bug, soft lock e errori d'interazione" come oggetti principali di questa patch uscita nelle ore scorse: i giocatori noteranno probabilmente come diversi problemi di "soft lock", in particolare legati ad alcune quest che non potevano andare avanti a causa di bug, dovrebbero essere stati risolti.

Non tutti a quanto pare, perché alcune quest rimangono ancora bloccate in base a varie segnalazioni, ma la situazione dovrebbe comunque essere migliorata notevolmente. Allo stesso modo, anche l'interazione sembra sia stata corretta, cosa che non costringe più a premere due volte il tasto per ottenere risposta dagli oggetti sensibili sullo schermo, come accadeva nel peggiore dei casi.

Insomma, Disco Elysium - The Final Cut su PS4 e PlayStation 5 ha problemi ma ZA/UM sta lavorando in maniera spedita per cercare di risolverli tutti. D'altra parte, il gioco di per sé resta un capolavoro, come confermato anche dalla recensione della versione PS5.