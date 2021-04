Diablo 2: Resurrected, il provato della alpha

L'ultima volta in cui Blizzard si è cimentata in una remaster le cose non sono andate propriamente per il verso giusto e quel 6 piazzato in calce sulla recensione di Warcraft 3: Reforged pende come una spada di Damocle ancora oggi. Quel prodotto in particolare chiudeva un'annata non felicissima dal punto di vista dell'amore per la compagnia da parte dei propri fan, ancora scottati e quasi ormai disabituati a venire coccolati e tutelati come la casa di Irvine è riuscita invece a fare nei venti anni precedenti.

Se a questo ci aggiungiamo un marchio, quello di Diablo, funestato da una comunicazione a tratti poco cristallina, ecco che il quadro che si dipingeva lentamente prime dell'arrivo della technical alpha di Diablo II Resurrected non lasciava presagire sicuramente nulla di buono. Eppure l'amore per il re degli hack 'n' slash non può essere messo da parte facilmente e, nonostante il verdetto definitivo sia prerogativa esclusiva del futuro, quando un fa legge il nome di Diablo non può che sperare in un successo, perché è proprio la storia del videogioco ad essere messa sotto i riflettori. Dopo intere annate di silenzi e mugugni, insomma, il 2021 sembra essere uno di quegli anni in cui Blizzard è pronta a riprendersi tutto partendo proprio dal regno di Sanctuary, con un programma per Diablo che non solo ripartirà da questa remastered ma che include nel suo percorso anche l'eccellente Diablo Immortal, per quanto visto, e l'attesissimo Diablo IV.