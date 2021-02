Diablo Immortal, l'anteprima del BlizzConline 2021

Dopo oltre due anni di sviluppo e un'alfa tecnica sotto al cofano ci aspettavamo sinceramente qualche annuncio più succoso durante l'evento, invece sono mancate anche le date più scontate come quella del nuovo test o un fantomatico giorno di lancio. L'unica certezza per ora è che potremo provare le classi mancanti prima del day one, così da avere una visione a trecentosessanta gradi del prodotto e, perché no, magari andare ad assaggiare anche quell'end game solo scalfito durante il nostro precedente hands on . Subito dopo la cerimonia di apertura abbiamo avuto modo di scambiare quattro chiacchiere in una tavola rotonda con il Lead Designer Wyatt Cheng e Julian Love, Senior Combat Designer di Immortal. Di seguito le curiosità più interessanti emerse dall'intervista.

È il Blizzcon di Diablo quello di quest'anno. Basta vedere come gli annunci più importanti, per volume di condivisione e chiacchiere in rete, ruotino tutti intorno a Diablo II Resurrected e l'imponente Diablo IV , presentato in forma smagliante con la classe del rogue a fare da portabandiera. Tra le due colonne portanti si muove agile anche un certo Diablo Immortal , pietra dello scalpore del Blizzcon 2018 e produzione forse fin troppo sottovalutata dai fan storici della serie.

I feedback più importanti dell’alfa tecnica

L'alfa tecnica è stata per molti versi essenziale. Il team di Diablo Immortal ha raccolto una quantità di dati enorme ma, soprattutto, ha iniziato a registrare i feedback del pubblico così da poter indirizzare il titolo verso i gusti dei giocatori. Una delle richieste più pressanti arrivate a gennaio è stata relativa al futuro supporto del pad e, sebbene il team ci stia pensando e l'opzione sia sul tavolo, non ci sono certezze che questa arriverà in futuro. Da quanto traspare insomma sembra proprio che ci sia il desiderio di offrire un'esperienza precisa ai giocatori, senza che questa possa essere modificata in maniera eccessiva attraverso l'utilizzo di periferiche esterne.

D'altronde il lavoro fatto sull'interfaccia e sul movimento touch è stato l'ostacolo più grosso da superare, non solo per via dello spazio estremamente risicato offerto dai device mobile ma anche per la necessità di dover studiare accuratamente come evitare che dati importanti del gioco venissero coperti dalle mani del giocatore durante sessioni così frenetiche. Il risultato ottenuto è eccellente e il feedback dei giocatori in questo caso ha più volte sottolineato come Immortal sia un Diablo a tutti gli effetti, feeling del combattimento annesso.

Diablo Immortal: una fase dell'azione

Altro obiettivo molto importante dell'alfa tecnica era scoprire come il gioco si sarebbe comportato quando migliaia di giocatori avessero iniziato a calcare il mondo di Sanctuary impostando il loro specifico stile di gioco, capace di differire radicalmente da quello degli sviluppatori. L'early e mid game proposto in questa prima versione ha retto bene l'urto iniziale, tanto che, nonostante il limitato numero di cose da fare, alcuni fan più accaniti hanno speso decine e decine di ore di gioco portando al cap i loro personaggi e superando il centesimo livello Paragon, un risultato che ha sorpreso Wyatt Cheng e lo stesso team di sviluppo, visto lo sforzo ben superiore in termini di tempo necessario per raggiungere quei livelli rispetto a Diablo III.

Ora il team è curiosissimo di scoprire cosa faranno i giocatori quando il level cap verrà alzato nelle prossime sessioni e come si comporteranno quando al lancio saranno disponibili tutti e sessanta i livelli previsti prima di raggiungere il tanto agognato Paragon. I prossimi passi prevedono dunque di aumentare gradualmente la mole di contenuti, aggiungendo anche ben tre zone per continuare la storyline principale, aggiungere nuovi dungeon e completare le attività endgame, magari da far testare con le due classi mancanti alla precedente alfa: il Negromante e il Crociato. Sei classi al lancio per un gran quantitativo di ore di gioco, con una campagna dalla longevità stimata simile alla durata di quella vista su Diablo III, di carne al fuoco ce ne sarà moltissima.