Zack Snyder's Justice League, Martian Manhunter rivelato dal fumetto ufficiale

Martian Manhunter sarà presente in Zack Snyder's Justice League, e a quanto pare l'aspetto che il personaggio avrà nel film è stato rivelato dal fumetto ufficiale pubblicato da DC. Eccolo:

La variant cover del numero 59 di Justice League, disegnata da Jim Lee, ci mostra appunto il personaggio che in Zack Snyder's Justice League, in uscita il 18 marzo anche in Italia, verrà interpretato da Harry Lennix.

Al netto di un cranio ancora più "allungato" rispetto alla versione cartacea, il design di J'onn J'onzz appare molto fedele all'originale. Sarà dunque questa la vera forma del generale Calvin Swanwick, che Lennix ha interpretato ne L'Uomo d'Acciaio.

Creato nel lontano 1955 da Joseph Samachson e Joe Certa, Martian Manhunter è un eroe extraterrestre dotato di super forza, capacità di volare ed emettere raggi termici dagli occhi, di rendersi invisibile e persino di cambiare forma.

Proprio quest'ultima abilità avrebbe consentito al personaggio di "camuffarsi" da essere umano ai tempi del debutto del Superman di Zack Snyder: un'idea che il regista potrebbe aver sempre avuto per il generale, tenendola però debitamente nascosta finora.