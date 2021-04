Disco Elysium – The Final Cut su PS4 e PlayStation 5 ha problemi, ZA/UM sta lavorando alla patch

Dopo tanta attesa, Disco Elysium - The Final Cut è finalmente arrivato su PS4 e PlayStation 5. Si tratta di uno dei più bei giochi di ruolo degli ultimi anni che, però, è arrivato su console con qualche problema di troppo. ZA/UM è al corrente di questi problemi ed è già al lavoro su di una patch correttiva.

Sfortunatamente, però, lo studio non ha ancora diffuso una data di pubblicazione della patch. Per questo motivo dovrete ancora convivere per qualche giorno con i diversi problemi. Il team di sviluppo ha chiesto scusa per i problemi, ma hanno detto che sono "solo degli umani che hanno grandi sogni e non sempre questi sogni diventano realtà come si sperava. Ma riproveremo ancora e ancora, fino a quando non riusciremo a fare le cose bene. E ci riusciremo".

La patch 1.3 aggiusterà molti doppiaggi, la capacità di trovare i percorsi corretti di Kim, migliorate le interazione durante Seafort Dream e The Pigs, corretti i problemi dei salvataggi, delle cutscenes e tante altre cose.

Una scena di Disco Elysium The Final Cut.

The Final Cut è la versione definitiva di Disco Elysium che è disponibile in versione digitale attraverso il PlayStation Store per PS4 e PS5, Steam, GOG, Epic Store, App Store e Google Stadia.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sia il gioco, ecco la recensione della versione PS5 di Disco Elysium The Final Cut.