Age of Empire 4 arriva in autunno su Xbox Game Pass e Steam, ci sarà una beta

Durante la presentazione di oggi Microsoft e Relic Entertainment hanno presentato nel dettaglio il nuovo Age of Empire 4. Questo attesissimo strategico in tempo reale arriverà questo in autunno su Windows 10 attraverso l'Xbox Game Pass per PC e Steam. Il colosso di Redmond ha anche annunciato che prima de lancio ci sarà una beta per tutti i giocatori, in modo da poter smussare i problemi del gioco prima del lancio.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Age of Empire 4. In questa anteprima scopriamo diverse cose molto interessanti su questo quarto capitolo. La prima sarà incentrata sulla conquista normanna del 17° secolo.

Lo studio di sviluppo ha annunciato 2 nuove civiltà, ovvero il Sultanato di Delhi e cinesi. Inoltre lo studio ha mostrato un po' di gameplay, grazie al quale abbiamo potuto vedere il bellissimo aspetto tecno del gioco. Prima del lancio, però, il gioco arriverà in closed beta, così da poter cominciare a familiarizzare con le nuove dinamiche di gioco e consentire allo studio di migliorare e bilanciare il gameplay.

Potrete scoprire tutte le novità in questa video anteprima e di seguito vi presentiamo anche diverse immagini di gioco.

Cosa ve pensate?