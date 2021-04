Age of Empires 1, 2 e 3 sono disponibili su Xbox Game Pass per PC

Durante la presentazione di Age of Empire IV, Microsoft ha annunciato che i primi tre capitoli della celebre serie di strategici sono disponibili da oggi attraverso l'Xbox Game Pass per PC. Stiamo parlando di Age of Empires 1, 2 e 3, tre dei più amati ed influenti strategici in tempo reale della storia.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come si evolverà la serie vi consigliamo di leggere la nostra lunga e dettagliatissima anteprima di Age of Empire 4. Nel caso in cui siate fan della serie, però vi farà piacere sapere che i capitoli originali, nella loro Definitive Edition, sono disponibili gratuitamente per tutti i possessori di Xbox Game Pass per PC.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come sono vi lasciamo alle diverse recensioni:

Un'immagine di Age of Empire.

Cosa ne pensate? Li rigiocherete?