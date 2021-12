Serie TV più piratate del 2021: la Top 10 completa vede Marvel "vincitrice"

Come ogni anno, anche il 2021 è stato denso di serie TV divenute rapidamente molto popolari. Molto pagano gli abbonamenti, ma alcuni (per necessità o volontà) le scaricano illegalmente. Torrentfreak ha quindi pubblicato una Top 10 delle serie TV più piratate del 2021. La "vittoria" va a Marvel e Disney+.

Ecco la classifica delle serie TV più piratate del 2021:

Wandavision Loki The Witcher The Falcon and the Winter Soldier Hawkeye Whaf If...? Foundation Rick e Morty Arcane La Ruota del Tempo

Come potete vedere, Wandavision, Loki, The Falcon and the Winter Soldier e Haweye sono tutti presenti in classifica, seguiti da What If...?. Solo The Witcher - serie TV di Netflix - riesce a mettersi in mezzo al dominio di Disney e Marvel.

Kate Bishop da Hawkeye

Torrentfreak precisa però che il conteggio è stato realizzato calcolando i download sulle puntate singole. Le serie TV che vengono condivise online tramite pacchetti che includono tutte le puntate in un solo colpo sono quindi svantaggiate in questo conteggio. Torrentfreak afferma che, con un calcolo approssimativo, La Casa di Carta arriverebbe in quinta posizione. Anche Squid Game arriverebbe in Top 10, in una posizione non meglio definita. In ogni caso, questa lista ci permette di avere un'idea delle serie TV più piratate del 2021, posizione più, posizione meno.

Come sempre, ricordiamo che piratare serie TV è - ovviamente - illegale. Supportare una piattaforma pagando un abbonamento permette la realizzazione di nuove stagioni delle proprie serie preferite e la creazione di nuovi show.

Diteci, tra queste serie TV, quali avete visto durante il 2021?