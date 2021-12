Dragon Quest X Offline rinviato in Giappone, ecco il nuovo periodo di uscita

Dragon Quest X Offline è stato rinviato in Giappone da Square Enix: il gioco sarebbe dovuto arrivare su PS5, PS4, PC e Nintendo Switch il 26 febbraio 2022, ma l'uscita è stata spostata all'estate.

Annunciato lo scorso marzo, Dragon Quest X Offline sarà appunto una versione esclusivamente offline del jRPG in cui controlleremo un giovane avventuriero che dopo la morte si reincarna nel corpo di un'altra persona.

Il sistema di combattimento del gioco utilizzerà le tradizionali meccaniche a turni con il protagonista e i suoi compagni che potranno eseguire diverse mosse al fine di eliminare i numerosi mostri che incontreranno lungo il cammino.

Non è tutto: sarà possibile automatizzare determinati comportamenti, ad esempio fare in modo che alcuni compagni combattano automaticamente oppure lasciare la gestione dell'intero party all'intelligenza artificiale, sebbene soltanto per un turno.

Dragon Quest X Offline si trova attualmente nella quinta posizione della classifica dei giochi più attesi dai lettori di Famitsu.