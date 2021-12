PlayStation Plus, i giochi PS5 e PS4 del 2021: che anno è stato?

PlayStation Plus ha vissuto nel 2021 un anno senza dubbio interessante, fatto di ottimi giochi per PS5 e PS4 che nel corso degli ultimi dodici mesi hanno arricchito l'abbonamento Sony per un valore di oltre 1.200€ contro i circa 470€ del 2020. È stato inoltre un anno all'insegna degli sconti: non soltanto quelli riservati agli abbonati nell'ambito delle offerte che di settimana in settimana si rinnovano su PlayStation Store, ma anche in relazione al prezzo della sottoscrizione, che alcuni giorni fa è stata portata addirittura a 29,99€, con una riduzione pari al 50% rispetto alla cifra ufficiale. In questo speciale, però, vogliamo ripercorrere gli ultimi 12 mesi del PlayStation Plus, per capire che anno è stato dal punto di vista dei giochi PS5 e PS4.

Giochi PS5 al day one su PlayStation Plus Destruction AllStars, un violento scontro fra veicoli Andando a ripercorrere la libreria del PlayStation Plus nel 2021, si nota senza dubbio come la prima metà dell'anno sia stata in assoluto la più entusiasmante, grazie all'introduzione di giochi eccellenti che in molti casi hanno fatto il proprio debutto su PS5 proprio all'interno del servizio Sony, dunque senza costi aggiuntivi per gli abbonati. È il caso di Destruction AllStars, inserito a febbraio: un combat racer magari meno brillante di quanto ci si aspettasse, ma comunque in grado di offrire un'esperienza molto piacevole. Una sorta di mix fra i classici Destruction Derby e Twisted Metal in cui, alla guida di potenti veicoli, bisogna mettere fuori gioco gli altri concorrenti, anche eventualmente uscendo dal mezzo e muovendosi a piedi all'interno dell'arena. Sempre a febbraio è stata la volta di Control: Ultimate Edition, riedizione next-gen dell'eccellente action shooter in stile metroidvania firmato Remedy Entertainment che all'annuncio aveva scatenato non poche polemiche, visto che i possessori della versione PS4 non avrebbero potuto effettuare l'upgrade gratuito neppure se già in possesso dei due DLC. Introdurre il gioco senza costi su PS Plus è stato dunque un modo per tagliare la testa al toro e offrire agli utenti questa grande esperienza senza costringerli a pagarla due volte. Ad aprile il medesimo trattamento è stato riservato a Oddworld: Soulstorm, remake dell'iconica avventura con protagonista Abe, un Mudokon predestinato a guidare il proprio popolo verso la libertà; mentre a maggio a debuttare su PlayStation 5 è stato Wreckfest, il solido e divertente racer di Bugbear Entertainment, dotato di tante modalità e di un sistema di danni ancora oggi all'avanguardia. A Plague Tale: Innocence, la protagonista Amicia Diventato praticamente una tradizione, l'esordio next-gen all'interno del catalogo di PlayStation Plus ha visto a giugno l'arrivo dello stuzzicante cooperativo a base di spie e stealth Operation: Tango e poi a luglio della straordinaria avventura ambientata nell'Europa medievale ai tempi della peste, A Plague Tale: Innocence. Il titolo di Asobo Studio, che ci mette nei panni di una coraggiosa ragazza che fugge dalla Santa Inquisizione insieme al fratellino, ha tratto grande giovamento dal passaggio alla next-gen, e non è l'unico. Altri due debutti su PS5 direttamente via PlayStation Plus sono stati quelli dello sparatutto bellico Hell Let Loose, avvenuto a ottobre, e quello dello sportivo arcade Knockout City a novembre. Altre due produzioni interessanti, ma che tuttavia rientrano in una seconda parte dell'anno visibilmente meno attraente e riuscita per il servizio Sony, che difatti ha lasciato parecchi utenti poco soddisfatti.