The Last of Us, un toccante video fan-made dedicato a Joel e Sarah

Le sequenze iniziali di The Last of Us hanno traumatizzato milioni di giocatori in tutto il mondo, e gli autori del fan movie The First of Them si sono ispirati proprio a quella parte del titolo targato Naughty Dog per realizzare un video dedicato a Joel e Sarah.

Ritroviamo dunque Gabriele Domenighini nei panni di Joel, appunto dopo il cortometraggio fanmade di The Last of Us, accompagnato in questo caso da Anna Saldan che interpreta sua figlia Sarah, il tutto diretto da Mariano Caterinozzi.

L'idea alla base del video è quella di ripercorrere i ricordi felici del personaggio insieme a Sarah durante il loro ultimo Natale insieme, quando tutto andava bene e il mondo non era piombato nel caos per via della misteriosa infezione che ha trasformato la maggior parte delle persone in feroci mutanti.

Come sanno bene i fan di The Last of Us, è stato proprio il destino di Sarah a trasformare Joel in un uomo duro e spietato... almeno finché non è arrivata Ellie.