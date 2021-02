The Last of Us, il cortometraggio fanmade italiano ha un trailer e un titolo ufficiale

Il cortometraggio fanmade italiano dedicato a The Last of Us, intitolato TFOT, ha un primo trailer: lo trovate in calce. Possiamo dunque dare un'occhiata a ciò che questi ragazzi sono riusciti a fare, nonostante un budget limitatissimo.

Come riportato alcuni giorni fa, il cortometraggio di The Last of Us si focalizza sulla storia di Joel negli anni che vanno dalla sequenza introduttiva del gioco al suo incontro con Ellie.

Scopriremo dunque gli eventi che hanno segnato la vita del personaggio, naturalmente nell'interpretazione degli autori del cortometraggio, e che lo hanno portato a diventare un contrabbandiere con ben pochi scrupoli.

Diretto da un giovane regista di talento, Mariano Caterinozzi, che si è occupato di tutti gli aspetti della produzione, dalla regia al montaggio, TFOT potrebbe insomma rivelarsi un gran bel progetto.

Qui di seguito trovate alcune foto scattate durante la lavorazione e il già citato trailer.

TFOT, un incontro ravvicinato del peggior tipo.

TFOT, Joel alle prese con un infetto.