Blizzard Arcade Collection scoperta: annuncio alla BlizzCon 2021?

La BlizzCon 2021, che partirà quest'oggi, sembra non avere più segreti. Non solo Blizzard ha per sbaglio svelato le novità dedicata e World of Warcraft, ma gli insider e leaker hanno parlato in modo abbastanza approfondito di Overwatch 2, Diablo 4 e Diablo 2 Remastered. Ora, scopriamo anche che dovrebbe essere annunciata la Blizzard Arcade Collection, svelata dal sito del PEGI.

Secondo la classificazione del PEGI, la Blizzard Arcade Collection è un insieme di tre giochi 12+. Precisamente, includerà Lost Vikings, Rock & Roll Racing e Blackthorne, tre classici di Blizzard degli anni 90. La collection dovrebbe arrivare su PC, secondo il PEGI, ma non ci stupiremmo in alcun modo se fosse annunciata anche per console. Sarà interessante capire se Blizzard è riuscita a ottenere nuovamente le licenze delle colonne sonore di Rock & Roll Racing.

Il PEGI segnala inoltre che la data di uscita è proprio oggi, quindi è possibile che lo sviluppatore abbia intenzione di rilasciare immediatamente la Blizzard Arcade Collection alla conclusione della cerimonia di apertura. Per scoprirlo, in ogni caso, dovremo attendere l'evento.

Come detto, abbiamo avuto modo di scoprire che ci sarà spazio anche per Overwatch 2: ecco quanto sappiamo. Inoltre, Blizzard ha per sbaglio già svelato tutti i dettagli su World of Warcraft Shadowlands e World of Warcraft Burning Crusade Classic. Non mancherà spazio per Diablo 4 e Diablo 2 Remasterd: qui i dettagli.

Infine, vi ricordiamo che seguiremo la cerimonia di apertura a partire dalle 22 su Twitch: fateci compagnia.