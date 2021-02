The Punisher e Jessica Jones, i diritti tornano a Marvel da Netflix

The Punisher e Jessica Jones sono tornati a Marvel: i diritti dei due personaggi, ottenuti in licenza da Netflix, sono nuovamente disponibili per l'azienda che li ha creati e che potrà eventualmente riportarli sullo schermo con nuove serie o film.

A due anni esatti di distanza dalla cancellazione di The Punisher, a cui ha fatto seguito appunto quella di Jessica Jones, il celebre antieroe giustiziere e l'intero cast dei Difensori tornano a casa, nella speranza che ci siano dei progetti ad aspettarli.

Per il momento ci sono soltanto rumor, come quello che voleva il Daredevil di Charlie Cox in Spider-Man 3, ed è probabile che eventuali show dedicati a questi personaggi passino per un recasting degli attori che li hanno interpretati.

Certo, è anche vero che i vari John Bernthal, Krysten Ritter, Finn Jones, Mike Colter e il già citato Charlie Cox sono diventati piuttosto popolari tra i fan dei fumetti Marvel, ed esiste dunque la possibilità che tornino a vestire i panni dei loro supereroi.

Per il momento non possiamo dunque fare altro che aspettare e vedere che succede. Del resto WandaVision si sta dimostrando una produzione molto interessante e ambiziosa, e la piattaforma Disney+ ha bisogno di contenuti di peso per i prossimi anni.