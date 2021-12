Final Fantasy 7 Remake: update PS5 della versione PS Plus disponibile, come gestire i salvataggi

Come era stato promesso, è ora possibile eseguire l'upgrade PS5 di Final Fantasy 7 Remake in versione PS Plus (PS4). Il tutto può essere eseguito direttamente su PlayStation 5 o tramite il PS Store. Vi spieghiamo anche come funzionano i dati di salvataggio e i trofei.

Vi ricordiamo che la versione PS5 ottenuta tramite l'upgrade non include il DLC Episode Intermission. Quest'ultimo può però essere acquistato al 25% di sconto tramite il PS Store grazie agli sconti di Gennaio. Final Fantasy 7 Remake Intergrade (versione PS5) include invece sia il gioco base che l'espansione.

I dati di salvataggio della versione PS4 di Final Fantasy 7 Remake non sono nativamente compatibili con la versione PS5 del gioco. È necessario eseguire il trasferimento dei salvataggi dall'interno del gioco: vi è un menù dedicato nelle opzioni, partendo dalla schermata principale. Dovete prima sincronizzare i dati dalla versione PS4 e successivamente accedere alla versione PS5 per scaricare i dati: dovete quindi avere istallate entrambe le versioni durante il processo. Ogni progresso verrà mantenuto. Tutti i trofei già sbloccati nella versione PS4 saranno immediatamente sbloccati anche in versione PS5, subito dopo il trasferimento dei dati di salvataggio. La lista dei trofei PS4 e quella dei trofei PS5 sono separate.

Cloud tira una freccietta

Ecco la nostra recensione di Final Fantasy 7 Remake Intergrade su PS5.