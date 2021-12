The Witcher: il cosplay di Triss Merigold di jannetincosplay è ferale

Su Netflix è finalmente arrivata la seconda stagione di The Witcher, tanto attesa dai fan. Il mondo dei cosplay risponde quindi a questa novità proponendo le proprie versioni dei personaggi dello show. Ispirandosi a The Witcher 3 Wild Hunt, jannetincosplay ci propone il proprio cosplay di Triss Merigold.

Come potete vedere, jannetincosplay propone una Triss Merigold con uno dei costumi che è possibile vedere in The Witcher 3 Wild Hunt. Lo scatto, però, ci propone la maga in mezzo a un bosco innevato, con anche un lupo bianco a farle compagnia. Il costume è estremamente dettagliato e nel complesso si respira l'atmosfera fantasy e antica del mondo di The Witcher.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Triss Merigold realizzato da jannetincosplay? Il risultato finale vi convince, oppure avete visto versioni di qualità superiore?