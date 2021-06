The Witcher 3: il cosplay di Ciri di sayathefox è estremamente fedele

The Witcher 3 continua a essere uno dei giochi preferiti di molti videogiocatori e di certo è uno dei soggetti preferiti del mondo del cosplay, grazie al suo ampio cast di personaggi maschili e femminili. Ora, sayathefox ci propone il suo cosplay di Ciri, la principessa guerriera che abbiamo modo di controllare in alcune sezioni di The Witcher 3.

Pur vero che il protagonista del gioco è Geralt di Rivia, anche Ciri ha una parte importante all'interno dell'avventura di The Witcher 3 e non solo a livello narrativo. Il cosplay di sayathefox ci permette quindi di ammirare Ciri nella sua tenuta da combattente, con tanto di spada. Non manca la cintura d'argento e con gemme preziose. Lo scatto della cosplayer è inoltre di alta qualità anche grazie all'ambientazione: possiamo vedere delle rovine di pietra e qualche albero sullo sfondo, che danno l'impressione di essere tra i resti di una fortezza distrutta da una battaglia. Anche a livello cromatico, l'intero scatto verte attorno al grigio, colore principale di Cirilla.

La principessa Ciri di The Witcher 3 è stata più volte soggetto di cosplay. Ecco ad esempio il cosplay di Ciri di Saiwestwood: è meraviglioso. Anche il cosplay di Ciri nella sauna di Saiwestwood è un incanto. Come non citare poi, il cosplay di Ciri di Likeassassin: è il più bello di sempre. Infine, vi proponiamo anche il cosplay di Ciri nella sauna di sladkoslava.

Cambiando completamente genere, vi proponiamo il cosplay di Himiko Toga di lit.mira: è di nuovo incredibile. Invece, il cosplay di Tifa firmato likeassassin è statuario e combattivo. Chiudiamo con il cosplay di Aloy di Shiencosplay:⁣ è elogiato da Guerrilla.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Ciri realizzato da sayathefox? Quanto da lei creato è a vostro parere di alta qualità, oppure credete di aver visto versioni migliori?