Honor Magic V: il primo smartphone pieghevole di Honor in arrivo in Cina

Partito a rilento a causa dei costi elevati e delle complesse tecnologie necessarie, il settore degli smartphone pieghevoli è stato trainato da Samsung e nell'ultimo anno si è popolato di nuovi dispositivi targati Huawei, Xiaomi e OPPO con il recentissimo Find N. TLC, purtroppo, sembra avere incontrato qualche difficoltà con il suo Fold'n'Roll, pensato anche per essere arrotolabile, ma ci aspettiamo novità in merito nel corso 2022, quando sul mercato arriveranno anche il Google Pixel Fold e l'Honor Magic V, annunciato ufficialmente anche se al momento per il solo mercato cinese.

Honor non ha ancora rivelato dettagli ufficiali sulla data di lancio o sull'hardware, ma ha pubblicato una prima immagine pubblicitaria che spiega il motivo del nome. Non si tratta infatti del numero romano cinque ma della forma che assume lo smartphone piegandosi al centro. Per il resto le poche indiscrezioni riguardano lo schermo o, meglio, gli schermi. Si parla infatti di due display, uno pieghevole esteso da 8 pollici e uno esterno da 6.5 pollici, entrambi prodotti da BOE, cosa che ha portato a supporre l'uso di una protezione in vetro simile a quella vista per i dispositivi Samsung.

Un primo limitato sguardo allo smartphone pieghevole Honor Magic V

Non si sa nulla, invece, della data d'uscita o della dotazione hardware, ma ci aspettiamo di sapere qualcosa in più durante i primi giorni di gennaio, in occasione del CES 2022. Detto questo, Honor ha parlato ufficialmente di un dispositivo top di gamma, cosa prevedibile visti i costi elevati delle soluzioni a schermo pieghevole, per cui possiamo ipotizzare l'utilizzo del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 o comunque di hardware mobile di nuova generazione combinato con un comparto fotografico di alto livello. Il tutto, si spera, venduto a un prezzo concorrenziale, vista la necessità di Honor di farsi notare in un mercato che si sta rapidamente popolando di alternative.