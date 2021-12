Stranger of Paradise Final Fantasy Origin Digital Deluxe: il Season Pass è una sua esclusiva

L'account Twitter di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha annunciato che tre missioni del gioco sono un bonus preorder dell'edizione Digital Deluxe e non saranno acquistabili a parte. Vediamo cosa voglia dire.

Prima di tutto, precisiamo che le missioni citate dall'account Twitter di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sono "Cimenti di Bahamut, il Re dragone", "Gilgamesh, errante dimensionale" e "DIFFERENT FUTURE", ovvero le stesse che vengono categorizzate come contenuto del Season Pass del gioco di ruolo d'azione sul PlayStation Store e su Xbox Store. Il fatto che siano un'esclusiva della Digital Deluxe significa prima di tutto che chiunque compri la versione fisica del gioco non potrà accedere a tali missioni in alcun modo.

C'è però un'incongruenza tra quanto affermato da Square Enix e quanto scritto sugli store PlayStation e Xbox. Secondo quanto indicato, il Pass Stagionale con le tre missioni di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin dovrebbe divenire "acquistabile prossimamente".

Non è quindi chiaro quale delle due informazioni sia scorretta. C'è anche un'altra possibilità. Possiamo notare che su Twitter non si parla di Season Pass. È possibile che i contenuti del Pass siano cambiati e che le tre missioni sopra indicate siano divenute un normale bonus preorder. Per ora non è chiaro cosa stia succedendo. Dovremo attendere delucidazioni da parte di Square Enix.

Perlomeno, il produttore ha spiegato come il gioco si lega a Final Fantasy 1: un dubbio ce lo siamo tolto.