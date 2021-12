Epic Games Store: gioco gratis del 29 dicembre 2021 ora disponibile, link per il download

Salt and Sanctuary è il gioco gratis dell'Epic Games Store di oggi, mercoledì 29 dicembre 2021. Potrete riscattare gratuitamente il soulslike di Ska Studios entro le prossime 24 ore, dunque fino alle 16:59 di domani.

Potrete riscattare Salt and Sanctuary gratuitamente su Epic Games Store a questo indirizzo o direttamente nel launcher di Epic e accedere al negozio direttamente da lì. Una volta fatto, il gioco verrà aggiunto alla libreria e sarà vostro per sempre, proprio come se lo aveste effettivamente acquistato.

Salt and Sanctuary è un Metroidvania che unisce senza soluzione di continuità combattimenti in 2D veloci, brutali, con meccaniche di stampo GDR.

Potrete utilizzare e migliorare oltre 600 armi, armature, incantesimi e oggetti mentre vi addentrare in un regno maledetto di città dimenticate, prigioni intrise di sangue, monumenti profanati, e signori caduti che una volta venivano celebrati. Per saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Salt and Sanctuary.

Salt and Sanctuary, un'immagine tratta dal gioco

Di seguito i requisti di sistema minimi e consigliati di Salt and Sanctuary:

Minimi

Sistema operativo : Windows Vista

: Windows Vista Processore : Intel Core 2 Duo 2.8 GHz o equivalente

: Intel Core 2 Duo 2.8 GHz o equivalente Memoria : 1 GB di RAM

: 1 GB di RAM Scheda video : compatibile con DirectX 10 e supporto a shader model 3.0

: compatibile con DirectX 10 e supporto a shader model 3.0 DirectX : Versione 10

: Versione 10 Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo : Windows 8

: Windows 8 Processore : Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 5600+

: Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 5600+ Memoria : 2 GB di RAM

: 2 GB di RAM Scheda video : NVIDIA 9600GT o ATI Radeon HD 5000+ o superiore

: NVIDIA 9600GT o ATI Radeon HD 5000+ o superiore DirectX : Versione 10

: Versione 10 Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Domani, 30 dicembre, invece sarà il turno dell'ultimo gioco gratis dell'Epic Games Store del 2021, che come al solito è stato svelato in anticipo da un leak.